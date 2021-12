Sarri ha scelto il nuovo esterno offensivo per gennaio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il mercato della Lazio di Sarri potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Caccia a un esterno offensivo, occhi puntati anche su Boga del Sassuolo La Lazio, come confermato da Sarri nelle scorse settimane, interverrà sul mercato per completare la rosa in vista del girone di ritorno. Il tecnico biancoceleste ha già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il mercato della Lazio dipotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Caccia a un, occhi puntati anche su Boga del Sassuolo La Lazio, come confermato danelle scorse settimane, interverrà sul mercato per completare la rosa in vista del girone di ritorno. Il tecnico biancoceleste ha già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

antospietoso : @Dave68davide @errera_luca Quello che ti sfugge è che Arthur alla Juve lo aveva scelto Sarri. È stato anche proposto dall’agente… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio – Sarri ha scelto: due colpi arrivano subito! - Notizie Calcio Mercato - CarloAl87550029 : @CucchiRiccardo Considerato che il mago sembra non adattarsi proprio nel sistema di gioco di #Sarri, considerato ch… - frank02__ : RT @Mikelafo71: Simone Inzaghi è andato all’Inter e ha trovato una squadra perfetta per fare il suo calcio pure senza Lukaku. Sarri alla La… - mi_lulls : RT @Mikelafo71: Simone Inzaghi è andato all’Inter e ha trovato una squadra perfetta per fare il suo calcio pure senza Lukaku. Sarri alla La… -