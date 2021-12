Sarah Ferguson superstar da Bruno Vespa | porta la Royal Family a Porta a porta

Leggi su amica

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un veroshow. Con al centro lei,, la 62enne Fergie la Rossa. A cui, il padrone di casa, ha ovviamente fatto l’inchino di prammatica quando le ha aperto la. La duchessa scrittricehato lain tv, su Rai 1. La prova? I volti, enormi, della Regina Elisabetta e di Lady Diana, a guardarle le spalle. Duchessa. Scrittrice.ospite diin tv per lanciare il suo libro. Un veroShow (non solo per la regina…). Foto Getty Perchéè ...