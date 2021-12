Sarah Ferguson, Oggi è un altro giorno: “Mi dicevano di non fare quelle facce ma Andrea no” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ha 62 anni Sarah Ferguson e a Oggi è un altro giorno entusiasma Serena Bortone che per la prima volta ospita un membro della famiglia reale. Entra sulle note di My Way, adora questa canzone ma è del libro che parla. Scrittrice, ha scelto come protagonista una sua antenata a cui ha aggiunto molto di Sarah. E’ il suo primo romanzo ma è solo l’inizio. La bussola del cuore è il primo libro della duchessa di York che parla alle donne con il cuore “Le donne devono farsi ascoltare di più, per l’uomo non è difficile, deve solo ascoltare e qualche volta può andare anche a cucinare, non deve farlo sempre la donna”. Parla di speranza Sarah Ferguson: leggere e ascoltare musica le aiuta a ribellarsi. Il suo messaggio è sempre coerente a se stessa. “Dalle avversità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ha 62 annie aè unentusiasma Serena Bortone che per la prima volta ospita un membro della famiglia reale. Entra sulle note di My Way, adora questa canzone ma è del libro che parla. Scrittrice, ha scelto come protagonista una sua antenata a cui ha aggiunto molto di. E’ il suo primo romanzo ma è solo l’inizio. La bussola del cuore è il primo libro della duchessa di York che parla alle donne con il cuore “Le donne devono farsi ascoltare di più, per l’uomo non è difficile, deve solo ascoltare e qualche volta può andare anche a cucinare, non deve farlo sempre la donna”. Parla di speranza: leggere e ascoltare musica le aiuta a ribellarsi. Il suo messaggio è sempre coerente a se stessa. “Dalle avversità ...

blue__unicorn : Pazzesco il programma su rai 1 che nella stessa puntata intervista prima Sarah Ferguson e poi l'astronauta Roberto Vittori ?? - Whathell17 : Sarah Ferguson su Rai1? Cosa sta succedendo? Sono stata catapultata su un universo parallelo? - _Alessio_88 : Serena Bortone amica di Sarah Ferguson, ma a me chi lo doveva dire di aver assistito ad una cosa del genere 1 anno… - NicoloC__ : Serena ascoltami, Sarah Ferguson affetto stabile che canta con Memo e balla con la Titova e ci abbracciamo #OggiÈUnAltroGiorno - VtladybirdR : Non si può avere tutto. Harry, non so se hai sentito che ha detto, Sarah Ferguson (mica l'ultima scema). -