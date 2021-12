Sarah Burton e il progetto educativo ispirato al Galles

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Life&People.it Ile diper Alexander McQueen è il racconto di un’avventura educativa, narrata in un libro e anche in un film. L’iniziativa è inserita all’interno della collezione autunno inverno 2020, ispirata proprio alla cultura del. Il viaggio, iniziato un anno fa, fra workshop e installazioni, trattiene in sé un’ispirazione poetica e letteraria. Ilformativo diper Alexander McQueen coinvolge i giovani artistii nella realizzazione degli abiti La collezione autunno inverno 2020, prende la forma di un book e di uno short movie; i due prodotti raccolgono, mediante testimonianze visive e descrittive, il lavoro della direttrice creativa...

Advertising

lalobernal1 : RT @vogue_italia: Le luci e i colori del Galles in un progetto della direttrice creativa della maison Sarah Burton - vogue_italia : Le luci e i colori del Galles in un progetto della direttrice creativa della maison Sarah Burton -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Burton

Vogue.it

**Jessica Parker svela uno dei più grandi misteri (di moda) di Sex And The City ** 2. Il ... viene presentato ai fan il nuovo cane di Charlotte York: il bulldog Richard, un membro molto ...I precedenti vincitori includono Kim Jones edi McQueen. Le iniziative visionarie di Alessandro Michele nel 2021 Se la Gucci Love Parade è stata una celebrazione di tutto ciò che è ...Il brand ha riunito in aperta campagna alcuni ragazzi e ragazze per un progetto educativo ispirato a poesia e letteratura. Iniziato nel 2020, fra ...Nel reboot And Just Like That... ci sono tantissimi riferimenti alla serie originale SATC: dal nome del cane di Charlotte alle famose Manolo Blahnik blu ...