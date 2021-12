Sanremo Giovani | Yuman vince Andrà tra i big del Festival con Tananai e Matteo Romano

(Di giovedì 16 dicembre 2021). Ecco i tre talenti che, conquistando questa sera il podio di, sono entrati di diritto tra i Big del2022. I loro nomi sono stati annunciati poco fa da Amadeus in diretta su Rai1, al termine di una competizione che ha visto sfidarsi 12 finalisti. Ora, è dunque ufficialmente composto il cast dei 25 campioni protagonisti della kermesse in scena dall’1 al 5 febbraio prossimi al teatro Ariston., i vincitori(con Mille notti) ha conquistato il primo posto a. Secondo(con ...

Al termine della finale di, Amadues ha proclamato il podio della kermesse 'pre - festivaliera'. Infatti, i primi tre classificati raggiungono gli altri big nel cast dei cantanti di2022, che si terrà al ...Amadeus ha presentato i big in gara al Festival di2022 e svelato i titoli dei brani che presenteranno sul palco dell'Ariston durante la finale di, in diretta su Rai1 dal ...YUMAN. TANANAI. MATTEO ROMANO. Yuman, Tananai e Matteo Romano da Sanremo Giovani all'Ariston, senza passare per il via. Lo ha annunciato Amadeus oggi durante la conferenza stampa per parlare di ...Chi è Matteo Romano, il cantante che si è classificato al terzo posto di Sanremo giovani 2021? Matteo ha 19 anni ed è il primo di tre gemelli. Con la sua famiglia vive ...