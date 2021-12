Sanremo Giovani: Yuman, Tananai e Matteo Romano vincono. Saranno tra i big del Festival 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Yuman, Tananai, Matteo Romano Yuman, Tananai e Matteo Romano. Ecco i tre talenti che, conquistando questa sera il podio di Sanremo Giovani, sono entrati di diritto tra i Big del Festival 2022. I loro nomi sono stati annunciati poco fa da Amadeus in diretta su Rai1, al termine di una competizione che ha visto sfidarsi 12 finalisti. Ora, è dunque ufficialmente composto il cast dei 25 campioni protagonisti della kermesse in scena dall’1 al 5 febbraio prossimi al teatro Ariston. Sanremo Giovani, i vincitori Yuman (con Mille notti) ha conquistato il primo posto a Sanremo Giovani. Secondo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021). Ecco i tre talenti che, conquistando questa sera il podio di, sono entrati di diritto tra i Big del. I loro nomi sono stati annunciati poco fa da Amadeus in diretta su Rai1, al termine di una competizione che ha visto sfidarsi 12 finalisti. Ora, è dunque ufficialmente composto il cast dei 25 campioni protagonisti della kermesse in scena dall’1 al 5 febbraio prossimi al teatro Ariston., i vincitori(con Mille notti) ha conquistato il primo posto a. Secondo ...

