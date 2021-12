Sanremo Giovani: stasera si decide chi salirà sul palco del Festival di Sanremo 2022. I nomi in gara (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attesa è ormai terminata e dal Teatro del Casinò di Sanremo si terrà la finale del contest di Sanremo Giovani. La serata evento condotta dal direttore artistico del prossimo Festival Amadeus darà la possibilità al pubblico di conoscere chi tra 12 Artisti in gara sarà meritevole di accedere alla fase finale della kermesse canora più nota del nostro Paese. L’appuntamento in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:25 mostrerà ai fan a casa anche l’intero cast degli artisti campioni in gara al 72° Festival di Sanremo che sveleranno il titolo dei loro brani e saluteranno brevemente il pubblico durante le serrate fasi della gara dei cantanti più Giovani. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attesa è ormai terminata e dal Teatro del Casinò disi terrà la finale del contest di. La serata evento condotta dal direttore artistico del prossimoAmadeus darà la possibilità al pubblico di conoscere chi tra 12 Artisti insarà meritevole di accedere alla fase finale della kermesse canora più nota del nostro Paese. L’appuntamento in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:25 mostrerà ai fan a casa anche l’intero cast degli artisti campioni inal 72°diche sveleranno il titolo dei loro brani e saluteranno brevemente il pubblico durante le serrate fasi delladei cantanti più. ...

