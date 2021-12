Sanremo Giovani | stasera in tv la finale | novità sul regolamento

Leggi su ck12

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa sera è in programma la grandedi2021: Amadeus proclamerà gli artisti che entreranno a far parte del cast dei Big. Ecco cosa sapere. Il giorno della tanto attesadi2021 è arrivato. Questa sera, mercoledì 15 dicembre, dalle 21,25 in diretta su RaiUno e in streaming su RaiPlay i dodici cantanti in gara si contenderanno sul palco del Teatro del Casinò i posti disponibili per il Festival dei Big, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Daniele Venturelli/Getty ImagesLa formula della competizione canora deiartisti è stata rinnovata: oltre ad essere stata messa da parte la categoria Nuove Proposte, contrariamente alle attese tutti e tre i cantanti che finiranno sul podio approderanno al Teatro ...