Sanremo Giovani, Le nozze di Figaro o Magic in the Moonlight? La tv del 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 15 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Sanremo Giovani”. In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus con 12 Artisti in gara. Nel corso della serata scopriremo anche il Cast degli Artisti Campioni in gara al 72° Festival di Sanremo. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Mare fuori”. L’istituto di detenzione minorile è un’interruzione di tempo e spazio per i ragazzi ritenuti pericolosi per la società in cui vivono. Qui dentro hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vogliono essere. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Tutta colpa di Freud – La ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 15su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”. In diretta dal Teatro del Casinò di, finale dicondotta da Amadeus con 12 Artisti in gara. Nel corso della serata scopriremo anche il Cast degli Artisti Campioni in gara al 72° Festival di. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Mare fuori”. L’istituto di detenzione minorile è un’interruzione di tempo e spazio per i ragazzi ritenuti pericolosi per la società in cui vivono. Qui dentro hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vogliono essere. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Tutta colpa di Freud – La ...

Advertising

Raiofficialnews : 'Sul palco di #SanremoGiovani ci saranno 12 talenti, 12 sogni, 12 storie. Tre di loro toccheranno il cielo con un d… - fanpage : #Sanremo2022 L'annuncio di Amadeus, i big a Sanremo saranno 25 e non 22 - SanremoRai : Voi siete muti come pesci o chiacchieroni come ?? #MartinaBeltrami? Guarda il videoclip integrale di “Parlo di te”… - zazoomblog : Sanremo 2022 Elisa ha il Covid: non parteciperà alla finale di Sanremo Giovani - #Sanremo #Elisa #Covid:… - soundsblogit : Yuman, Mille Notti: l’intervista per Sanremo Giovani 2021 (Video) -