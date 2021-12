Sanremo Giovani 2022, clamoroso forfait: non ci sarà a causa Covid. Cosa succede in caso di altri contagi? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa sera Elisa non potrà essere presente sul palco di Sanremo Giovani. La celebre cantante è infatti risultata positiva al Covid-19, pertanto dovrà seguire l’attesa finale da casa, restando in collegamento con l’evento tramite Skype. E’ stato il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, a comunicare la notizia della positività di Elisa, che non potrà quindi essere presente assieme al resto del cast per l’atto conclusivo della kermesse canora. LEGGI ANCHE => Sanremo 2022, Fiorello ci sarà? Amadeus: “Non potrei farlo senza lui”. E lui… La stessa Elisa ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan su Instagram, preoccupati per il suo stato di salute. Fortunatamente l’artista – che ha vinto Sanremo nel 2001 con il brano ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa sera Elisa non potrà essere presente sul palco di. La celebre cantante è infatti risultata positiva al-19, pertanto dovrà seguire l’attesa finale da casa, restando in collegamento con l’evento tramite Skype. E’ stato il direttore artistico del Festival di, Amadeus, a comunicare la notizia della positività di Elisa, che non potrà quindi essere presente assieme al resto del cast per l’atto conclusivo della kermesse canora. LEGGI ANCHE =>, Fiorello ci? Amadeus: “Non potrei farlo senza lui”. E lui… La stessa Elisa ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan su Instagram, preoccupati per il suo stato di salute. Fortunatamente l’artista – che ha vintonel 2001 con il brano ...

