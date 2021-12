Sanremo Giovani 2022 | chi ha vinto ieri sera? Classifica | nomi e foto dei tre finalisti

Leggi su donnapop

(Di giovedì 16 dicembre 2021), mercoledì 15 dicembre 2021, è andato in onda lata speciale dedicata a: scopriamo chi hatra i cantanti in gara! Leggi anche:2021: chi hal’anno scorso? Premi e: i vincitori in gara con i Big Ma come funziona e qual è il...