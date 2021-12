Sanremo Giovani 2021 | i vincitori che andranno al Festival tra i Big

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 15 dicembre 2021): chi ha vinto la finale e va altra i Big Chi sono idi? Chi ha vinto la sfida finale tra i 12 cantanti in gara nella serata condotta su Rai 1 da Amadeus questa sera, 15 dicembre? I primi tre classificati accedono direttamente aldi Saremo 2022 tra i Big. Quest’anno infatti non ci sarà la categoria Nuove Proposte. Idisono… In aggiornamento. Ecco la classifica secondo le votazioni fatte per il 50% da Amadeus, direttore artistico del, e per l’altro 50% dalla Commissione musicale. In aggiornamento In aggiornamento In ...