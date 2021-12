(Di mercoledì 15 dicembre 2021) . E’ praticamente ufficiale la lista degli esclusi dal festival della canzone italiana Tutto o quasi è ormai pronto. Il Teatro Ariston dialtro non aspetta che ospitare la settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana. Il clima che si respira a un mese e mezzo dall’inizio della tradizionale kermesse canora è di grande attesa. Tra i motivi di un fermento ritrovato c’è senza dubbio il ritorno del pubblico in platea, dopo la discussa edizione dello scorso anno andata in onda con il teatro Ariston desolatamente vuoto a causa delle pesanti restizioni anti-Covid. Per il terzo anno consecutivo il deus ex machina del Festival sarà lo showman ravennateal Teatro AristonLa prossima si preannuncia un’edizione particolarmente stimolante in virtù dell’alto profilo dei partecipanti, un vero e ...

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, si susseguono a spron battuto le indiscrezioni sul prossimo Festival di, in programma al Teatro Ariston dall'1 al 5 febbraio prossimo. C'è un punto da chiarire in particolare che sta appassionando i curiosi, ovvero i nomi dei co - presentatori della prossima ...Sanremo 2022: tutti i no di Amadeus e il colpaccio de Il Molleggiato. E' praticamente ufficiale la lista degli esclusi dal festival della canzone italiana Tutto o quasi è ormai pronto. Il Teatro Arist ...