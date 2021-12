Sanremo 2022 | svelate le tre persone che dovrebbero affiancare Amadeus durante le serate

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dall’1 al 5 febbraio si terrà la settantaduesima edizione del Festival di, condotta da. Nei giorni scorsi sono stati rivelati i 22 big scelti dal presentatore che prenderanno parte alla competizione. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) A loro si aggiungeranno altri 3 big che verranno selezionati dal circuitoGiovani, così da arrivare ad un totale di 25 concorrenti in gara. Arrivano però novità anche per quanto riguarda la co-conduzione del Festival: sembra infatti cheabbia già individuato alcuni volti che vorrebbe portare con sé sul palco per affrontare le cinque. È il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione, secondo cui vedremo con ogni probabilità Fiorello, che anche ...

Advertising

RadioItalia : Aka 7even e Sangiovanni, prima di sfidarsi a #Sanremo2022, stanno lavorando a qualcosa di nuovo insieme! ?… - UnDueTreBlog : #SanremoGiovani - Finale del 15/12/2021 - Quali saranno gli ultimi tre artisti in gara a #Sanremo2022? - Rally_it : Anticipazione Milano-Sanremo 2022 - Sanremo__2022 : Qual è il vostro 'giovane' preferito? Per chi tifate stasera? #Sanremo2022 #SanremoGiovani - telodogratis : Sanremo 2022, chi sono i possibili co-conduttori da Alessia Marcuzzi a Tommaso Paradiso -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

...e alcuni dicono potrebbe essere una degli ospiti della prossima edizione del Festival di. ... insieme' prevede, per l'intero, un supporto costante, da parte di tutte le associazioni ...Il palco del Festival dipotrebbe non essere precluso per Tommaso Paradiso . Il cantautore sarebbe in lizza per affiancare Amadeus nei panni di conduttore . A fornire l'indiscrezione è il settimanale Chi, che ...Festival di Sanremo 2022, Amadeus replica ai Jalisse Per loro il dispiacere di non poter cantare di nuovo sull’Ariston e l’amarezza per essere stati esclusi per ben 25 volte consecutive ...Roma, 15 dicembre 2021 - Dodici artisti in gara e tre posti per il palco di Sanremo 2022. Oggi, mercoledì 15 dicembre, in prima serata su Raiuno, in diretta dal Casinò di Sanremo, va in onda 'Sanremo ...