Sanremo 2022 | chi saranno i possibili co – conduttori? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In attesa della nuova edizione del Festival di, spuntano indiscrezioni sui prossimi e probabili coa fianco di Amadeus È tutto pronto per la finale diGiovani che si terrà in prima serata su Rai Uno. Stasera si scopriranno i giovani che si uniranno al cast già reso noto dei Big. Intanto, in attesa dell’inizio della nuova edizione del Festival di, impazzano i rumors e le indiscrezioni sugli altri aspetti della kermesse musicale. Dopo aver scoperto chigli artisti che parteciperanno al Festival in veste di concorrenti, c’è tanta curiosità per chi sarà presente a fianco del conduttore Amadeus. Nelle scorse ore, sono emerse nuove ipotesi. Sembrerebbe, infatti, che anche quest’anno il Direttore Artistico abbia optato per la formula di condurre il Festival con ...