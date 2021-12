Sampdoria-Torino (coppa Italia, 16 dicembre ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Verre e Quagliarella per i blucerchiati, Zaza guida l’attacco dei granata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In coppa Italia è una sfida di serie A quella che oppone Sampdoria e Torino, con i blucerchiati che vincendo 3-1 il derby contro il Genoa si sono lasciati alle spalle una settimana turbolenta e possono guardare con più ottimismo al futuro e anche la classifica, con 18 punti che allontanano in maniera più consistente InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inè una sfida di serie A quella che oppone, con iche vincendo 3-1 il derby contro il Genoa si sono lasciati alle spalle una settimana turbolenta e possono guardare con più ottimismo al futuro e anche la classifica, con 18 punti che allontanano in maniera più consistente InfoBetting: Scommesse Sportive e

