Salus Tv n. 50 del 15 dicembre 2021 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Malattie rare, premiati i vincitori della VIII edizione del Premio OMaR . "DARE", un videogioco per sensibilizzare i giovanissimi su diversità e malattie inguaribili. In futuro chirurghi-bioingegneri, in sala operatoria robot e realtà virtuale. Torna "afiancodelcoraggio", il Premio che dà voce ai racconti di uomini con tumore. Indagine Imi, sicura e rapida la gestione pre e post pandemia del paziente con melanoma L'articolo proviene da Italia Sera.

