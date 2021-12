“Salta tutto”: bomba sulla Coppa d’Africa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppa d’Africa sta per essere annullata? La notizia sta prendendo forma proprio in queste ore, spuntano anche i diversi motivi alla base. Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare di quello che sarebbe “l’effetto Coppa d’Africa” sui campionato europei. Tantissimi giocatori dovrebbero partire per il continente africano, per disputare la competizione, e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lasta per essere annullata? La notizia sta prendendo forma proprio in queste ore, spuntano anche i diversi motivi alla base. Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare di quello che sarebbe “l’effetto” sui campionato europei. Tantissimi giocatori dovrebbero partire per il continente africano, per disputare la competizione, e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

escobar_84 : @di_reddito In realtà non è una cosa da prendere sotto gamba, fin quando è a scopo 'umanitario' va bene. Dobbiamo s… - UGiangrieco : RT @adrenaly1: SCANZI ANDREBBE RADIATO DA TUTTO uno che salta la fila x il vaccino è un vigliacco ,è UNA PERSONA PROFONDAMENTE ODIOSA! #Sca… - adrenaly1 : SCANZI ANDREBBE RADIATO DA TUTTO uno che salta la fila x il vaccino è un vigliacco ,è UNA PERSONA PROFONDAMENTE ODIOSA! #Scanzi - MarcoDegani2 : RT @Zelo22327952: Amico di 35 anni. Salta fuori solo ora che lui la prima dose se l'è anche fatta:2 settimane a letto, bolle su tutto il co… - SeokjinOppaWif3 : RT @ChiaraBoarini: Tutto ciò è meraviglioso, come Chris se li porta a spasso anche solo in formato olografico, talmente realistico che li p… -