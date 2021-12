Salta la finale di Miss Italia: ecco per quale motivo, Patrizia Mirigliani interviene (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La finale di Miss Italia è stata rinviata: per quale motivo? Il concorso di bellezza doveva chiudersi in diretta streaming da Venezia il prossimo 19 dicembre ma qualcosa è andato storto e Patrizia Mirigliani è intervenuta. Salta la finale di Miss Italia: ecco per quale motivo La finale del celebre concorso di bellezza è stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladiè stata rinviata: per? Il concorso di bellezza doveva chiudersi in diretta streaming da Venezia il prossimo 19 dicembre ma qualcosa è andato storto eè intervenuta.ladiperLadel celebre concorso di bellezza è stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Salta la finale di Miss Italia: ecco per quale motivo, Patrizia Mirigliani interviene - SecolodItalia1 : Miss Italia, due ragazze positive: salta la finale. Patrizia Mirigliani si commuove dando la notizia (video)… - mzuppy : RT @Corriere: Miss Italia 2021, salta la finale per due casi di Covid: rinviata a gennaio - Your_Monalisa : RT @Corriere: Miss Italia 2021, salta la finale per due casi di Covid: rinviata a gennaio - Corriere : Miss Italia 2021, salta la finale per due casi di Covid: rinviata a gennaio -