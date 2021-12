Salernitana senza nuova proprietà? Cosa può succedere

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lavive momenti di preoccupazione, nell’attesa che arrivino comunicazioni da parte dei trustee sulle offerte ricevute per la cessione del club campano. Ricordiamo che la società – controllata fino alla scorsa stagione da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma – deve essere ceduta entro il 31 dicembre di quest’anno se non vuole incorrere in sanzioni. L'articolo