Salernitana, nessuna offerta. Fuori dal campionato il 31 dicembre? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'scade tra ...

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana, nessuna offerta concreta per l'acquisto del club. I campani rischiano l'esclusione dalla #SerieA+++ - FBiasin : 'Nessuna offerta concreta per la #Salernitana. Il club rischia l'esclusione dal campionato se entro il 31/12 non do… - monojuve : RT @FBiasin: 'Nessuna offerta concreta per la #Salernitana. Il club rischia l'esclusione dal campionato se entro il 31/12 non dovesse arriv… - sportli26181512 : Salernitana, nessuna offerta. Fuori dal campionato il 31 dicembre?: Salernitana, nessuna offerta. Fuori dal campion… - AMinghetti : RT @sportface2016: +++#Salernitana, nessuna offerta concreta per l'acquisto del club. I campani rischiano l'esclusione dalla #SerieA+++ -