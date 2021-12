Salernitana: nessuna offerta concreta per acquisto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non c'è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà della Salernitana. Lo apprende l'ANSA in ambienti granata. Mentre i tifosi speravano in una conclusione positiva della vicenda ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non c'è alcunadiper il passaggio di proprietà della. Lo apprende l'ANSA in ambienti granata. Mentre i tifosi speravano in una conclusione positiva della vicenda ...

