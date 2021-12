Salernitana | il Mattino | “Domani vertice con Gravina per la cessione”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continua a tenere banco il caso. Entro fine anno il club campano deve avere una nuova proprietà per continuare la sua avventura in Serie A evitando così l’esclusione a campionato in corso, ipotesi paventata dalla federcalcio in caso di mancatadella società. Come spiega il, i due trustee hanno appuntamentonella sede di Via Allegri della Figc per unconper presentare gli esiti delle valutazioni condotte dopo la presentazione di offerte. A quanto pare, secondo il quotidiano, mancherebbe il versamento della caparra. SportFace.

È l'ultimo giorno utile per assumere le determinazioni del caso. Ventiquattro ore ancora per i trustee , che domani sono attesi nella sede della Federcalcio per presentare gli esiti delle valutazioni ...Si parte con le sfide tra Benevento e Nazionale Dilettanti (ore 17) e tra Turris e(ore 19). Il 16 dicembre prima la finale di consolazione (ore 9) e poi la gara per il titolo tra le ...Salernitana, l'indiscrezione de Il Mattino: "Domani vertice con Gravina per la cessione del club. Giallo caparra degli acquirenti" ...È l'ultimo giorno utile per assumere le determinazioni del caso. Ventiquattro ore ancora per i trustee, che domani sono attesi nella sede della Federcalcio per presentare gli esiti ...