Salernitana | finisce l’avventura in Coppa Italia | a ‘Marassi’ vince il Genoa

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova- E’ ildi Andriy Shevchenko a raggiungere gli ottavi di finale di. La compagine rossoblu ha battuto col minimo scarto una coriacea. Decisiva la rete di Ekuban ad un quarto d’ora dal termine di una gara che, dopo un inizio difficile, i campani hanno gestito senza troppi patemi, dimostrandosi anche pericolosi in diverse circostanze. Sono arrivate buone indicazioni dai meno impiegati in questa prima fase di stagione, ma nel complesso, Colantuono deve contare una nuova sconfitta stagionale che non fa affatto morale anzi alimenta quel clima di negatività che aleggia sulla squadra campana, corroborata da una situazione societaria che sta diventando davvero comica.1-0 Rete: 31’st ...

ARTICOLO PUBBLICATO IL 14 Dicembre 2021 GENOVA - Il Genoa vendica la sconfitta di inizio ottobre in campionato ed elimina la Salernitana dalla Coppa Italia. 1 - 0 come era accaduto all'Arechi, ma questa volta festeggiano i rossoblu che con il gol di Ekuban si regalano gli ottavi di finale dove incontreranno il Milan. Al Marassi basta una rete di Ekuban per eliminare la squadra di Colantuono: 1 - 0. Shevchenko vola così agli ottavi dove incontrerà il Milan di Pioli.