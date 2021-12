Salernitana, esclusione dalla Serie A? La situazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È l’ANSA a riportare la notizia di una possibile esclusione dal campionato di Serie A della Salernitana. L’agenzia di stampa lo apprende in ambienti granata, da cui emerge una totale assenza di offerte o trattative per la cessione del club. La situazione attuale vede infatti i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non aver ancora perfezionato passaggi di quote a nuovi acquirenti o avviato contrattazioni di alcun tipo. Il rischio è quello dell’esclusione dal campionato. Secondo quanto stabilito all’interno dell’atto di costituzione di Trust, la sanzione sarebbe proprio quella su prospettata se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare una proposta d’acquisto vincolante. Salernitana: le prossime mosse e una possibile offerta Secondo calciomercato.com, domani è in programma un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È l’ANSA a riportare la notizia di una possibiledal campionato diA della. L’agenzia di stampa lo apprende in ambienti granata, da cui emerge una totale assenza di offerte o trattative per la cessione del club. Laattuale vede infatti i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non aver ancora perfezionato passaggi di quote a nuovi acquirenti o avviato contrattazioni di alcun tipo. Il rischio è quello dell’dal campionato. Secondo quanto stabilito all’interno dell’atto di costituzione di Trust, la sanzione sarebbe proprio quella su prospettata se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare una proposta d’acquisto vincolante.: le prossime mosse e una possibile offerta Secondo calciomercato.com, domani è in programma un ...

