Salernitana, ancora nessuna offerta concreta per la cessione: c’è una possibilità che fa tremare la società (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È nota ormai da tempo la situazione complicata della Salernitana, che deve necessariamente essere ceduta entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato di Serie A. FOTO: Getty – Salernitana cessione Stando quanto riportato da ANSA, domani nella sede della FIGC è previsto un incontro tra Gabriele Gravina, presidente federale, e i Trustee, per cercare di fare chiarezza. Per il momento, infatti, alla Salernitana non è ancora arrivata nessuna offerta concreta: a questo punto, viste le tempistiche così ridotte, c’è il rischio che venga estromessa immediatamente dalla Serie A. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È nota ormai da tempo la situazione complicata della, che deve necessariamente essere ceduta entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato di Serie A. FOTO: Getty –Stando quanto riportato da ANSA, domani nella sede della FIGC è previsto un incontro tra Gabriele Gravina, presidente federale, e i Trustee, per cercare di fare chiarezza. Per il momento, infatti, allanon èarrivata: a questo punto, viste le tempistiche così ridotte, c’è il rischio che venga estromessa immediatamente dalla Serie A.

Advertising

Eurosport_IT : Prima vittoria di Shevchenko sulla panchina del Genoa, agli ottavi sarà ancora Genoa vs Milan - Carlo28C : @calciomercatoit Giocare od eslusione dal campionato non cambierebbe niente, la Salernitana era già in serie B anco… - calciomercatoit : #Salernitana, ancora nulla di fatto per la cessione: domani nuovo incontro in #FIGC per possibile proroga dei termi… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Salernitana: ancora nessuna offerta di acquisto, appuntamento in #Figc con #Gravina - giuseppemarameo : Ma voi ve la immaginate la situazione : Agnelli ancora proprietario di due club nella stessa serie dopo mesi dall'i… -