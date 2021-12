“Sai che sono fidanzato…”. GF Vip. Biagio D’Anelli umilia Miriana Trevisan, il momento ‘a due’ finisce male (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Miriana Trevisan e Soleil Sorge non hanno mai avuto un bel rapporto all’interno del GF Vip 6. L’influencer italoamericana e la showgirl si ignorano nella casa del Grande Fratello Vip 6 rivolgendosi la parola solo per lanciarsi frecciatine e discutere. Nel corso di questi mesi le due si sono attaccate più volte e sopo aver provato a ricucire un rapporto, sono arrivate alla conclusione di non riuscire a trovare un punto d’incontro.Pochi giorni fa, quando Soleil insultò Sophie tirando in ballo la chirurgia estetica, Miriana Trevisan si è sfogata con alcune compagne di avventura criticando il comportamento dell’influencer. Dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, Soleil Sorge ha trovato conforto in quasi tutti i concorrenti, meno che Miriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)e Soleil Sorge non hanno mai avuto un bel rapporto all’interno del GF Vip 6. L’influencer italoamericana e la showgirl si ignorano nella casa del Grande Fratello Vip 6 rivolgendosi la parola solo per lanciarsi frecciatine e discutere. Nel corso di questi mesi le due siattaccate più volte e sopo aver provato a ricucire un rapporto,arrivate alla conclusione di non riuscire a trovare un punto d’incontro.Pochi giorni fa, quando Soleil insultò Sophie tirando in ballo la chirurgia estetica,si è sfogata con alcune compagne di avventura criticando il comportamento dell’influencer. Dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, Soleil Sorge ha trovato conforto in quasi tutti i concorrenti, meno che...

Advertising

Inter : ? | QUIZ ?? Ci sono due giocatori nell'attuale rosa dell'Inter che hanno segnato la loro prima rete in nerazzurro… - _Nico_Piro_ : e non sai se a puzzare sei tu o il posto dove stai cercando di dormire, dopo aver guadato l'Hari Rod con una moto c… - maizitta_ : RT @dbric511: Dopo 2 anni di pandemia ti senti un po’ come un pastorello del presepe: sei ancora in piedi ma sai che da un momento all’altr… - luigi0259 : @robertosaviano @Corriere ridicolo!! parliamoci chiaro, terra terra! con il meticciato, ci guadagna solo una parte… - ladyalexisx : RT @dbric511: Dopo 2 anni di pandemia ti senti un po’ come un pastorello del presepe: sei ancora in piedi ma sai che da un momento all’altr… -