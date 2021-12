Sabato, Domenica e Lunedì, la versione al femminile di Edoardo De Angelis (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È intensissima questa lunga stagione di omaggi a Eduardo De Filippo, iniziata nel 2020 con le celebrazioni dei 120 anni della nascita del grande drammaturgo napoletano e continuata anche nel 2021. Segnato prima dal Qui Rido Io di Mario Martone, in cui il protagonista è il padre naturale Eduardo Scarpetta ma in cui la presenza di De Filippo è materialmente e ancor più simbolicamente fondamentale. E poi da I Fratelli De Filippo, primo tassello un po’ schematico di un progetto comunque generoso che Sergio Rubini ha voluto dedicare a Eduardo, Titina e Peppino, con la prima parte, in questi giorni nei cinema, incentrata sui primi decenni della loro storia, quelli della rottura del cordone ombelicale con Scarpetta e con la creazione, anzi l’appropriazione del loro cognome, “De Filippo” (infatti il film si conclude con una battuta di tenore didascalico ma tutto sommato coerente, “Adesso siamo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È intensissima questa lunga stagione di omaggi a Eduardo De Filippo, iniziata nel 2020 con le celebrazioni dei 120 anni della nascita del grande drammaturgo napoletano e continuata anche nel 2021. Segnato prima dal Qui Rido Io di Mario Martone, in cui il protagonista è il padre naturale Eduardo Scarpetta ma in cui la presenza di De Filippo è materialmente e ancor più simbolicamente fondamentale. E poi da I Fratelli De Filippo, primo tassello un po’ schematico di un progetto comunque generoso che Sergio Rubini ha voluto dedicare a Eduardo, Titina e Peppino, con la prima parte, in questi giorni nei cinema, incentrata sui primi decenni della loro storia, quelli della rottura del cordone ombelicale con Scarpetta e con la creazione, anzi l’appropriazione del loro cognome, “De Filippo” (infatti il film si conclude con una battuta di tenore didascalico ma tutto sommato coerente, “Adesso siamo ...

Advertising

napolista : Il presidente dell’Eintracht: «Date i vaccini ai club, vacciniamo i tifosi quando vengono allo stadio» Alla Faz: «… - UnLuigi : RT @MIRTAFERRI: - SCOMPARTIMENTO N. 6 (Prima Visione) Da Giovedì 16/12 : Feriali ore 21.00 Sabato 18/12 ore 18.30 - 21.00 Domenica 19/12 o… - larampait : (VIDEO) '#Sabato, domenicaelunedì', rivedi la #commedia con #SergioCastellitto - letmeshinewithu : Se non avessi chiesto a pelatino di passare da me domenica pome per un paio d’ore dopo la partita non ci vedremmo d… - nerditudine : @Il_Nerdastro Da me niente mattinieri, tranne oggi o domani, non ricordo... comunque ho guardato gli spettacoli di… -