Russia-Ucraina, la Von der Leyen minaccia sanzioni per Mosca (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da svariate settimane nell'Est Europa si vive in un clima di costante tensione. I rapporti tra Ucraina e Russia continuano a peggiorare, soprattutto a causa della politica aggressiva adottata da quest'ultima. In merito alla questione si è espresso il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, la quale ha ribadito che l'UE è pronta ad intervenire qualora le circostanze lo richiedessero. Secondo quel che riporta l'Ansa, infatti, potrebbero essere varate delle gravi sanzioni per Mosca. L'UE avverte Putin: "La Russia cambi atteggiamento!" Negli ultimi giorni la Repubblica semipresidenziale federale guidata da Vladimir Putin ha assunto un comportamento particolare nei confronti dei Paesi confinanti. In primis verso l'Ucraina, con la quale è in ...

sandrogozi : La Russia ha una strategia di destabilizzazione dell’Europa che passa per Bielorussia, Ucraina e Bosnia-Erzegovina.… - ItalyMFA : A margine del #G7UK Esteri e Sviluppo il Ministro @luigidimaio ha incontrato il SdS USA ???? @SecBlinken per un confr… - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: La Ue sostiene l'Ucraina contro le tensioni della Russia, mercati in allarme? - EuroHistoria : Borrel UE e crisi Russia Ucraina G.Di Meo dir. di Il13TV intervista il Pres. di Historia e Coordinatore LiMes club… - MilanoFinanza : La Ue sostiene l'Ucraina contro le tensioni della Russia, mercati in allarme? -