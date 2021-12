Rugby: Benetton, co-capitano dei Leoni Michele Lamaro rinnova sino al 2024 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Leader, carisma, un riferimento nello spogliatoio e uno strenuo animo battagliero in campo. Michele Lamaro rinnova il contratto che lo legherà al Benetton Rugby sino al 30 giugno 2024. Lamaro è un terza linea che ha da sempre palesato qualità da condottiero non indifferenti, oltre alla capacità di sapersi prendersi responsabilità importanti all’interno dello spogliatoio. Sul prato di gioco denota abilità notevoli nel placcaggio, nel breakdown e in fase difensiva, abbinando ottime doti in fase d’attacco e da ball carrier. Un giocatore dal work rate di altissimo livello. “Sono molto contento delle opportunità che mi sono state date e del percorso che sto compiendo in Benetton Rugby. Inoltre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Leader, carisma, un riferimento nello spogliatoio e uno strenuo animo battagliero in campo.il contratto che lo legherà alal 30 giugnoè un terza linea che ha da sempre palesato qualità da condottiero non indifferenti, oltre alla capacità di sapersi prendersi responsabilità importanti all’interno dello spogliatoio. Sul prato di gioco denota abilità notevoli nel placcaggio, nel breakdown e in fase difensiva, abbinando ottime doti in fase d’attacco e da ball carrier. Un giocatore dal work rate di altissimo livello. “Sono molto contento delle opportunità che mi sono state date e del percorso che sto compiendo in. Inoltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Benetton "Gloucester? Dovremo farci trovare pronti" TREVISO - Dopo aver osservato il turno di riposo lo scorso weekend, il Benetton Rugby ha messo nel mirino la Challenge Cup. I biancoverdi sono inseriti nella Pool B e questo fine settimana debutteranno il 17 dicembre a Gloucester. A presentare la sfida ai microfoni di ...

ITALIA EMERGENTI, CONVOCATO DU PREEZ PER IL MATCH CONTRO LA ROMANIA Questo l'elenco aggiornato dei convocati: Piloni Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby) Damiano BOREAN (Petrarca Rugby) Muhamed HASA (Petrarca Rugby) Emanuele LECCIOLI (FEMI - CZ Rovigo) ...

Rugby - Benetton: verso Gloucester con diversi infortunati, è l'ora del debutto di un azzurrino? OnRugby Rugby: Benetton, co-capitano dei Leoni Michele Lamaro rinnova sino al 2024 Roma, 15 dic. Leader, carisma, un riferimento nello spogliatoio e uno strenuo animo battagliero in campo. Michele Lamaro rinnova il contratto che lo legherà al ...

Rugby, Coppe europee: il secondo turno di Champions Cup e Challenge Cup Secondo turno di coppe europee di rugby in programma questo weekend, con le due coppe continentali, la Champions Cup e la Challenge Cup, che entrano nel vivo. Le due formazioni italiane di Zebre Parma ...

