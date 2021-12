Roma, «Vax Day» allo Spallanzani: i bimbi ricevono i doni dalla Polizia di Stato dopo il vaccino (FOTO E VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, “Vax Day” allo Spallanzani dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. La Polizia di Stato distribuisce doni natalizi ai piccoli. Questo pomeriggio, all’Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” si è tenuto il “Vax Day” – giornata di vaccinazione anti-covid dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. L’iniziativa è stata accompagnata dalle note della Fanfara della Polizia di Stato che ha intonato alcuni motivi natalizi. I piccoli, dopo la somministrazione del vaccino, hanno ricevuto dei doni distribuiti dai poliziotti della Polizia Postale e delle comunicazioni e del XII Distretto Monteverde, mentre i cinofili ed i poliziotti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021), “Vax Day”dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Ladidistribuiscenatalizi ai piccoli. Questo pomeriggio, all’Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro” si è tenuto il “Vax Day” – giornata di vaccinazione anti-covid dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. L’iniziativa è stata accompagnata dalle note della Fanfara delladiche ha intonato alcuni motivi natalizi. I piccoli,la somministrazione del, hanno ricevuto deidistribuiti dai poliziotti dellaPostale e delle comunicazioni e del XII Distretto Monteverde, mentre i cinofili ed i poliziotti a ...

