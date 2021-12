Roma | pubblicizzava la vendita di droga sui social | arrestato pusher 27enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno tratto in arresto un ragazzo di 27 anni con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Ilno è stato trovato in possesso di oltre 87 chilogrammi di hashish nella sua abitazione a Torre Maura.ladisuiI “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego sono risaliti aldopo aver monitorato Instagram e Telegram alla ricerca dei messaggi utilizzati per pubblicizzare ladello stupefacente. I sospetti sono stati confermati dal via vai di “clienti” nei pressi dell’appartamento. La perquisizione della dimora ha permesso di rinvenire oltre 3 chilogrammi di hashish occultati in un’intercapedine del forno e il restante quantitativo all’interno di ...