Roma, piano anti-freddo del Campidoglio a tutela dei senza fissa dimora: 60 nuovi posti per ospitalità notturna in 600 mq inutilizzati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono già due le persone senza fissa dimora morte a Roma a causa del freddo dall’inizio dell’anno. In una città che già prima della pandemia contava circa 8mila senzatetto, gran parte dell’accoglienza è affidata al terzo settore e all’associazionismo. La nuova assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, ha promesso percorsi rivolti alla presa in carico totale degli emarginati, dall’assistenza sociale al reinserimento lavorativo. Tuttavia ora il Campidoglio, i cui servizi sociali in tutto contano 420 posti letto già in campo e altri 300 in arrivo entro la fine dell’inverno, deve correre contro il tempo. Le temperature si stanno facendo sempre più gelide, l’assessora Funari già ha promesso tensostrutture in giro per la città nei giorni più freddi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono già due le personemorte aa causa deldall’inizio dell’anno. In una città che già prima della pandemia contava circa 8milatetto, gran parte dell’accoglienza è affidata al terzo settore e all’associazionismo. La nuova assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, ha promesso percorsi rivolti alla presa in carico totale degli emarginati, dall’assistenza sociale al reinserimento lavorativo. Tuttavia ora il, i cui servizi sociali in tutto contano 420letto già in campo e altri 300 in arrivo entro la fine dell’inverno, deve correre contro il tempo. Le temperature si stanno facendo sempre più gelide, l’assessora Funari già ha promesso tensostrutture in giro per la città nei giorni più freddi, ...

gualtierieurope : Oggi parte il cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione nel piano di zona 'Colle degli abeti' a… - lucianonobili : Se davvero il piano di @gualtierieurope - per affrontare il dramma #Atac - prevede l’alleanza sull’asse Roma/Milan… - fattoquotidiano : Roma, piano anti-freddo del Campidoglio a tutela dei senza fissa dimora: 60 nuovi posti per ospitalità notturna in… - DamianoSG : RT @DD_Forum: Una giornata di studio per discutere con l'amministrazione di monitoraggio civico come strumento di partecipazione e indirizz… - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: Oggi siamo stati a #Castelverde #Roma per inaugurare il cantiere relativo al piano di zona “Colle degli abeti”. La @Regio… -