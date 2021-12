Roma, paura vicino alla stazione: fiamme in un appartamento per una candela accesa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma. Si è verificato un principio d’incendio stamattina in un appartamento in zona Termini, nella città di Roma. Sul posto i vigili del fuoco e anche i carabinieri del nucleo scalo Termini per gli opportuni interventi. A innescare il principio d’incendio, che ha danneggiato alcuni mobili della camera da letto, una candela lasciata accesa. Leggi anche: Terribile incendio a Roma: a fuoco la caserma dei Carabinieri (FOTO) Non si registrano feriti. Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata l’abitazione del 49enne colombiano che vi abitava e alcune vicine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021). Si è verificato un principio d’incendio stamattina in unin zona Termini, nella città di. Sul posto i vigili del fuoco e anche i carabinieri del nucleo scalo Termini per gli opportuni interventi. A innescare il principio d’incendio, che ha danneggiato alcuni mobili della camera da letto, unalasciata. Leggi anche: Terribile incendio a: a fuoco la caserma dei Carabinieri (FOTO) Non si registrano feriti. Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata l’abitazione del 49enne colombiano che vi abitava e alcune vicine. su Il Corriere della Città.

Advertising

repubblica : La prima infermiera vaccinata d'Italia: 'Ai No Vax dico: Non avete conosciuto la paura vera, quella che abbiamo pro… - CorriereCitta : Roma, paura vicino alla stazione: fiamme in un appartamento per una candela accesa - gabrielegaglia : @augustociardi75 È in fase molto calante nonostante non sia ancora troppo vecchio, ho paura che la sua massima espr… - Matador1337 : RT @Franco_Barile1: @barbarab1974 ROMA - Paura in Curva Sud nel corso di Roma-Spezia. Intorno al 25' del primo tempo, improvvisamente la Cu… - ilmauro85 : @SantiXVl Immagina avere paura della Roma -