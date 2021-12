Roma, paura Covid: annullata la festa di Natale della squadra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Timore Covid in casa Roma, annullata per sicurezza la festa di Natale alla quale avrebbero preso parte centinaia di persone Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma è stata annullata la festa di Natale in programma questa sera, alla quale avrebbero preso parte centinaia di persone. Il club giallorosso ha voluto evitare la possibilità di nuovi contagi dovuti al Covid. E poi c’è sempre quella gara con l’Atalanta da preparare al meglio… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Timorein casaper sicurezza ladialla quale avrebbero preso parte centinaia di persone Come riportato dal Corriere dello Sport, in casaè stataladiin programma questa sera, alla quale avrebbero preso parte centinaia di persone. Il club giallorosso ha voluto evitare la possibilità di nuovi contagi dovuti al. E poi c’è sempre quella gara con l’Atalanta da preparare al meglio… L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Roma, paura Covid: annullata la festa di Natale della squadra Timore Covid in casa Roma, annullata per sicurezza la festa di Natale alla quale avrebbero preso parte centinaia di persone Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma è stata annullata la festa di Natale in programma questa sera, alla quale avrebbero preso parte centinaia di persone. Il club giallorosso ha voluto evitare la ...

