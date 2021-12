Roma | nuova azione degli attivisti | bloccato traffico sul Raccordo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ambientalisti di Extinction Rebellion a, precisamente sulAnulare all’altezza di via Tuscolana, che ha provocato non pochi disagi e ha congestionato undi per sé già molto intenso nelle ore di punta. Si direbbe che il loro intento è stato raggiunto: certamente, le lunghe attese di stamane non verranno presto dimenticate dagli automobilisti imbottigliati. Del resto, fa tutto parte del protocollo. Extinction Rebellion è un movimento socio-politico nonviolento che chiede ai governi di tutto il mondo, anche con metodi non legali come ad esempio manifestazioni non autorizzate, azioni radicali e immediate per affrontare la crisi climatica. Azioni immediate che spezzano la routine quotidiana ed irrompono ricordandoci quanto sia ...