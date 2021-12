(Di mercoledì 15 dicembre 2021)– È temporaneamenteillungo il Grande Raccordo Anulare diin carreggiata esterna dal chilometro 41,200 al chilometro 40,900, all’altezza dello svincolo del quartiere tuscolano, a causa di una. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Ne dà notizia Anas, società del Gruppo FS Italiane. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo

GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 11 DICEMBRE, VIA ROMA h 16.30 ????Con oggi i sabati contro obbligo vaccinale e pass sono 2??1?? MAI in IT… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #manifestazione - Piazzale di Porta Pia ???? Dalle 10:00 alle 13:00 di oggi #15Dicembre ?? All'altezza del… - ilfaroonline : Roma. Manifestazione sul Gra, traffico bloccato: ecco dove

Sono 30 , per un totale di oltre 1.400 persone , i pullman che partiranno dall' Abruzzo alla volta diper partecipare allanazionale del 16 dicembre dal titolo " Insieme per la giustizia " promossa da Cgil e Uil nell'ambito dello sciopero generale proclamato per protestare contro ......in carreggiata esterna ed in carreggiata interna tra Casilina e i doppia coda e poi sulla sulla diramazione diSud per mettersi sul raccordo anche oggi in programma più di una...
Traffico bloccato sul Gra per una manifestazione. Roma - Altezza svincolo quartiere Tuscolano, carreggiata esterna ...