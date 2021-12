Roma, la trasformazione di Karsdorp: da oggetto misterioso a titolare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La storia di Rick Karsdorp alla Roma potrebbe essere l’eccezione concreta al famoso detto “Il buongiorno si vede dal mattino”. Il laterale destro infatti, sbarcato a Trigoria sotto la gestione Monchi, ha faticato non poco per conquistarsi un posto da titolare in giallorosso, anche a causa dei gravi problemi al ginocchio che si era portato dietro dall’Olanda. Dopo due stagioni anonime (solo 15 presenze dal 2017 al 2019) e il ritorno in prestito al Feyenoord (2019-20), Rick è tornato a Roma con la volontà di giocarsela per davvero, rifiutando le varie offerte di trasferimento proposte in estate. Con Fonseca in panchina lo scorso anno (il merito dell’ex tecnico è evidente) ha ritrovato smalto e continuità e ora anche con Mourinho si sta confermando come una delle certezze della squadra: sia con lo schieramento a tre che ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La storia di Rickallapotrebbe essere l’eccezione concreta al famoso detto “Il buongiorno si vede dal mattino”. Il laterale destro infatti, sbarcato a Trigoria sotto la gestione Monchi, ha faticato non poco per conquistarsi un posto dain giallorosso, anche a causa dei gravi problemi al ginocchio che si era portato dietro dall’Olanda. Dopo due stagioni anonime (solo 15 presenze dal 2017 al 2019) e il ritorno in prestito al Feyenoord (2019-20), Rick è tornato acon la volontà di giocarsela per davvero, rifiutando le varie offerte di trasferimento proposte in estate. Con Fonseca in panchina lo scorso anno (il merito dell’ex tecnico è evidente) ha ritrovato smalto e continuità e ora anche con Mourinho si sta confermando come una delle certezze della squadra: sia con lo schieramento a tre che ...

