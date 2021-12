Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: militare si lancia dalla finestra (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un carabiniere è rimasto ferito nell'incendio divampato nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto, in via di Tor di Quinto, a Roma. L'uomo è stato trasportato... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un carabiniere è rimasto ferito nell'divampatodeiSalvo D'Acquisto, in via di Tor di, a. L'uomo è stato trasportato...

