Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor Di Quinto: militare sfugge alle fiamme dalla finestra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) fiamme nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto in zona Tor Di Quinto a Roma. Secondo i vigili del fuoco, l'incendio è divampato all'interno di un locale adibito a foresteria per cause al momento imprecisate. Un carabiniere è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma non è in gravi condizioni. Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 dicembre 2021)deiSalvo D'Acquisto in zona Tor Di. Secondo i vigili del fuoco, l'è divampato all'interno di un locale adibito a foresteria per cause al momento imprecisate. Un carabiniere è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma non è in gravi condizioni.

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà ai Carabinieri della caserma 'Salvo d'Acquisto' di Tor di Quinto, a Roma, per i danni causati da un inc… - Agenzia_Ansa : Fiamme in una caserma dei carabinieri a Roma, ferito un militare. L'incendio è divampato all'interno di un locale a… - Open_gol : Per scampare all'incendio un carabiniere è stato obbligato a calarsi da una finestra al primo piano - simonamancini24 : RT @emanuelecarioti: #Incendio #Caserma dei #Carabinieri di #TordiQuinto, #Roma, #15dicembre 2021 2 - infoitinterno : Incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto a Roma. Ferito un militare, in un video le fiamme -