Roma, in fiamme la caserma dei carabinieri di Tor di Quinto. Un militare si lancia dalla finestra – Il video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un vasto incendio è divampato stamane nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto in zona Tor Di Quinto a Roma. Stando alle informazioni diramate dai vigili del fuoco, le fiamme avrebbero avuto origine all'interno di un locale adibito a foresteria. Le cause del rogo sono ancora sconosciute. Come mostrano le immagini circolate sui social network, per scampare all'incendio un carabiniere è stato obbligato a calarsi da una finestra al primo piano, aggrappandosi alla struttura fino a quando possibile e poi lanciandosi nel vuoto. Sotto di lui, pronti a soccorrerlo, una dozzina di colleghi che tendevano le braccia verso l'alto nel tentativo di prenderlo al volo. Stando a quanto si apprende, il militare sarebbe rimasto ferito – in modo non grave – e ...

