Roma, giro di truffe su tutto il territorio nazionale per 130.000 euro: 4 arresti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma. Scoperto un giro di truffe clandestino su territorio nazionale che ha portato nelle ultime ore a quattro arresti (3 in carcere e una ai domiciliari) da parte dei Carabinieri. Contattavano gli inserzionisti di diversi annuncia su internet, poi con raggiri e scusanti di ogni tipo li conducevano a compiere operazioni trami carte prepagate o Postamat. L’accusa è di truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, indebito utilizzo di carte di pagamento e simulazione di reato. In totale sono però 9 le persone indagate, a vario titolo, per i medesimi reati. L’indagine è partita da gennaio a luglio 2021, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Castel Gandolfo, ed ha consentito di accertare la consumazione di decine di truffe, per un giro di affari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021). Scoperto undiclandestino suche ha portato nelle ultime ore a quattro(3 in carcere e una ai domiciliari) da parte dei Carabinieri. Contattavano gli inserzionisti di diversi annuncia su internet, poi con raggiri e scusanti di ogni tipo li conducevano a compiere operazioni trami carte prepagate o Postamat. L’accusa è di truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, indebito utilizzo di carte di pagamento e simulazione di reato. In totale sono però 9 le persone indagate, a vario titolo, per i medesimi reati. L’indagine è partita da gennaio a luglio 2021, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Castel Gandolfo, ed ha consentito di accertare la consumazione di decine di, per undi affari ...

Advertising

AngeloCiocca : Avanti così… ??????? Nel giro di poche ore un altro caso…sempre #Roma, sempre “#risorsa” - poliziadistato : #8dicembre A Roma la #Fanfara della #PoliziadiStato suona per le vie del centro repertorio brani di #Natale tra cit… - CorriereCitta : Roma, giro di truffe su tutto il territorio nazionale per 130.000 euro: 4 arresti - SilviaStrada1 : Oggi una delle mie migliori amiche compie gli anni. Qui un ritratto di noi giovani e senza pensieri. E sopratutto q… - turchettitg2 : @danielelozzi Io quando ero piccolo (Anni '80) non conoscevo nessun bambino laziale, qualche juventino, interista,… -