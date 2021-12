Roma, Giacomo e la sindrome incurabile di Ehlers-Danlos: ecco la sua raccolta fondi per la ricerca (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ho 35 anni, vivo a Roma con mia moglie, Martina, e mia figlia di due anni, Flavia. Queste sono le cose belle della mia vita. Poi c’è una cosa meno bella: ho la sindrome di Ehlers-Danlos, nella sua variante vascolare. Una malattia genetica rara. In due parole, ho un problema nella produzione di collagene che mette a rischio emorragico vene, arterie, organi cavi”. La sindrome di Ehlers-Danlos Giacomo ha scelto un regalo particolare per Natale: raccogliere fondi su GoFundMe per finanziare la ricerca contro la rara sindrome che lo ha colpito. “Lo scorso maggio – racconta – sono stato operato d’urgenza per numerosi aneurismi nella zona addominale. Una decina di giorni di terapia intensiva. Dimissioni dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ho 35 anni, vivo acon mia moglie, Martina, e mia figlia di due anni, Flavia. Queste sono le cose belle della mia vita. Poi c’è una cosa meno bella: ho ladi, nella sua variante vascolare. Una malattia genetica rara. In due parole, ho un problema nella produzione di collagene che mette a rischio emorragico vene, arterie, organi cavi”. Ladiha scelto un regalo particolare per Natale: raccoglieresu GoFundMe per finanziare lacontro la rarache lo ha colpito. “Lo scorso maggio – racconta – sono stato operato d’urgenza per numerosi aneurismi nella zona addominale. Una decina di giorni di terapia intensiva. Dimissioni dopo ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, Giacomo e la sindrome incurabile di Ehlers-Danlos: ecco la sua raccolta fondi per la ricerca - mbx1900 : @MarcoToth4 @Giorgybus Comunque già che ci siamo posti letto nel 1998 erano circa 311 mila, nel 2007 circa 225 mila… - giornalemolise : A cento anni dalla nascita un convegno a Roma per ricordare Giacomo Sedati - - Roma_Amore_Mio : 1940 - Roma piazza della Madonna dei Monti con la Fontana dei Catecumeni, cosiddetta per la vicinanza all’omonimo c… - giacomo_ri : @rep_roma Uomo senza vita trova cadavere!!! Edgar Allan Poe 2.0 -