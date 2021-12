Roma | centrocampista cercasi | spuntano due nomi nuovi dalla Bundesliga

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La sessione invernale di calciomercato in quel disi appresta ad essere scoppiettante. Le disponibilità ecoche non sono molte, anzi, ma José Morinho è stato chiaro con la sua dirigenza: la rosa ha bisogno di rinforzi. Tiago Pinto ha così l’arduo compito di operare un mercato intelligente e oculato, ben compensato tra cessioni e L'articolo

Advertising

CarloLeonetti : @montybrogan_ @IPhorbice @sslansia Mah…l’ha fatto nella Roma e forse nella Juventus qualche partita ma nella Lazio… - infoitsport : Roma, tegola Zaniolo: problema muscolare per il centrocampista - TMW_radio : ??? #Maracanà Francesco #Repice ??? «Il #calciomercato della #Roma? Mi rincuorano le parole di #Mourinho anche sui m… - ilRomanistaweb : ??? Mercato: #Villar è in uscita, destinazione Spagna. La situazione Il centrocampista pare destinato a tornare nell… - sportli26181512 : Cristante polemico: 'C'è sempre qualcosa da rimproverare alla Roma, ma contava vincere': Il centrocampista della Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma centrocampista

Commenta per primo Lapuò salutare Amadou Diawara . Ilgiallorosso piace a Marsiglia e Eintracht Francoforte , pronte a un tentativo a gennaio.Daniele De Rossi è stato legato ai colori giallorosii dal 2001 al 2019. L'exè il giocatore con il secondo maggior numero di presenze ufficiali di sempre dopo Francesco Totti, e con i giallorossi ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Recentemente ...La sessione invernale di calciomercato in quel di Roma si appresta ad essere scoppiettante. Le disponibilità economiche non sono molte, anzi, ma José ...Secondo "Il Tempo" ci sarebbe già stato un primo approccio con l'entourage del centrocampista in vista di un trasferimento a gennaio ...