Roma | causa Covid salta il concertone di capodanno con Coez | Tommaso Paradiso e Blanco

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)salterà ildi. A confermare la notizia questa mattina, a margine di un’iniziativa, il sindaco Roberto Gualtieri: “Nelle prossime ore – ha spiegato – formalizzeremo pubblicamente la nostra decisione, ma l'orientamento è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza del governo, è probabile che in città non ci saranno eventi che comportino assembramenti”. La notizia era stata anticipata poco prima dall’assessore alla Cultura Miguel Gotor che, nel corso di una seduta dell’omonimia commissione, ha più diffusamente argomentato le riflessioni dell’amministrazione. "In questi 20 giorni – ha detto – abbiamo cercato di capire con le amministrazioni di Bologna, Milano, Napoli e Firenze cosa fare per il 31 dicembre, nella consapevolezza che sarebbe stata ...

Corriere dello Sport

... Alessandro Onorato, ufficializza l'addio all'evento adel Covid: 'Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportareal centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per ...L'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, ufficializza l'addio all'evento adel Covid: "Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportareal centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per ...Sabato scorso era stata data l'ufficialità: i tre artisti si sarebbero dovuti esibire al Circo Massimo. Ma per motivi di siurezza legati alla pandemia la giunta di Gualieri ha già fatto dietrofront ...