Roma, autista e "cavaliere": si perdono per Roma e lui le riaccompagna in Hotel con la sua auto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tre donne si perdono nella capitale: non sanno come ritornare al loro albergo. Un autista Atac, alla fine del servizio, si offre di riaccompagnarle con la propria macchina. Non è una storia d'altri tempi ma è successa recentemente a Roma. Questa sembra un'altra favola natalizia, come quella dell'idraulico e dell'anziana, ma anche questa volta si tratta della realtà. Per chi non è di Roma la capitale può essere una vera giungla con le sue strade, i molteplici mezzi e le omonimie delle strade. Ma, talvolta, ci sono ancora cavalieri, anche se non indossano l'armatura e non hanno il cavallo bianco. In questo caso, invece, portava una divisa Atac e "cavalcava" un autobus 881.

