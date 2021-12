Rolando D’Arco Ceo | FCA sceglie l’esperienza per la controllata Leasys

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), dal primo dicembre, è stato nominato Ceo di, società nata nel settembre 2001 brand Stellantis edi FCA Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole.vanta una profonda conoscenza del settore del credito al consumo, del noleggio e della mobilità nel settore automotive, grazie almaturata nel Gruppo Fca Bank con incarichi di crescente responsabilità in Italia, all’estero e in. Negli ultimi anni è stato country manager e amministratore delegato in Francia per Fca Capital France, dal 2015 al 2020, e dal luglio 2020 Head of European Markets and Business Development di Fca Bank, ruolo che continuerà a ricoprire ad interim. L'articolo proviene da Ildenaro.it.