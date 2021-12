Rocco Papaleo | «Quando caddi nella giungla intorno a casa Cecchi Gori»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attore: «Un’amica mi iscrisse di nascosto a scuola di teatro. Porto ancora la fede, ma a destra. È un simbolo: se non ci fosse stato il figlio, non la porterei. Ma se m’innamorassi ancora la toglierei»

Advertising

Rocco_Papaleo : Una bella intervista di @CandidaMorvillo - lador58 : RT @flaviafratello: Anch'io. Più o meno Corriere della sera, pag 34 Candida Morvillo intervista Rocco Papaleo #rassegnastampa https://t.c… - PulcinoRossoner : RT @dorinileonardo: Lo Scientifico a 19 km, l'idea di viaggiare. Bella intervista a Rocco Papaleo - dorinileonardo : Lo Scientifico a 19 km, l'idea di viaggiare. Bella intervista a Rocco Papaleo - franco_sala : RT @flaviafratello: Anch'io. Più o meno Corriere della sera, pag 34 Candida Morvillo intervista Rocco Papaleo #rassegnastampa https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Papaleo

Corriere della Sera

Al CorSera: "Scelsi lo Scientifico solo perché stava a 19 chilometri da casa. Mi dava l'idea di viaggiare, potevo fumare per strada" Il Corriere della Sera intervista. Racconta la sua gioventù, a partire dalla scelta del liceo, che definisce il momento topico di quegli anni. Si racconta da piccolo: A scuola se la cavava. Non pensava alla recitazione, ..."Un film particolare trattandosi di un'artista come mio padre, con Toni Servillo e- ha spiegato l'attrice - . Una storia immaginaria che si interseca tra l'Inferno, con il peregrinare ...Rocco Papaleo ha confidato di avere da sempre il sogno di fare il cantautore, ma di essere stato respinto al Festival di Sanremo da Gianni ...Rocco Papaleo, attore e regista, si è raccontato in una intervista: 'Ero un bambino felice, figlio unico in una famiglia degli anni '60, con papà impiegato delle imposte'.