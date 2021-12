Rocco Papaleo | «Iniziai a fumare con mia madre | aprivamo il pacchetto da sotto di nascosto da mio padre» 

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista. Racconta la sua gioventù, a partire dalla scelta del liceo, che definisce il momento topico di quegli anni. «Scelsi lo Scientifico solo perché stava a Lagonegro, 19 chilometri da Lauria. Dovevo alzarmi un’ora prima, ma mi dava l’idea di viaggiare, avere libertà. Potevoper strada: avevo iniziato l’estate dopo le medie, con mamma, dida mio. Prendevamo il, l’da, sfilavamo una sigaretta e lo ricomponevamo affinché lui non se ne accorgesse. Era un gioco, un’intimità spericolata. Con mamma ho avuto un rapporto di gran confidenza, almeno finché le problematiche erano accessibili sia a me sia a lei, che non era un’intellettuale ed era religiosa al limite del ...

