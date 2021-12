Roberto Bolle fa “ballare” i parlamentari: “In Italia si sta ammazzando la danza”. FdI: “Siamo con lui” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un discorso molto duro quello pronunciato alla Camera dei Deputati da Roberto Bolle, che si prende una pausa dalle prove del suo ormai tradizionale show in onda da 5 anni il primo dell’anno su Rai 1, ‘danza con me’, per portare il suo ‘grido di dolore’ per la drammatica situazione in cui versa il sistema danza nel nostro Paese. L’Étoile dei due Mondi, come è stato nominato il grande ballerino Italiano famoso in tutto il mondo, ha abbandonato per un giorno i suoi proverbiali toni pacati, ma sempre autorevoli, e ha indirizzato un preciso ‘j’accuse’ nei confronti della mala gestione a livello istituzionale dell’arte tersicorea. Le accuse di Roberto Bolle alla classe politica Nel lungo ed articolato discorso che ha pronunciato – di cui riportiamo il testo nella sua ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un discorso molto duro quello pronunciato alla Camera dei Deputati da, che si prende una pausa dalle prove del suo ormai tradizionale show in onda da 5 anni il primo dell’anno su Rai 1, ‘con me’, per portare il suo ‘grido di dolore’ per la drammatica situazione in cui versa il sistemanel nostro Paese. L’Étoile dei due Mondi, come è stato nominato il grande ballerinono famoso in tutto il mondo, ha abbandonato per un giorno i suoi proverbiali toni pacati, ma sempre autorevoli, e ha indirizzato un preciso ‘j’accuse’ nei confronti della mala gestione a livello istituzionale dell’arte tersicorea. Le accuse dialla classe politica Nel lungo ed articolato discorso che ha pronunciato – di cui riportiamo il testo nella sua ...

